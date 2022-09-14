近日有網友表示，朋友餐廳收到一星負評的Google評論，沒想到對方抱怨的原因卻是「櫃台小姐感覺太花枝招展」，讓她老公盯著看沒離開，加上中秋連假前往消費時，正妹店員仍在店裡上班，氣得直呼以後不會再去。貼文曝光後迅速引發熱議，不少人紛紛敲碗店名，沒想到真的有網友查出，該店就是位於高雄三民區的「講半波咖啡輕食」！

原PO昨（13）日於臉書社團「爆怨公社」發文表示，朋友餐廳收到Google一星負評，女客人曾和先生消費幾次，餐點及用餐環境都讓她滿意，「但是兩次去的櫃檯小姐（不同人）感覺太花枝招展，有刻意吸引男客人的嫌疑」，還說老公的眼睛盯著就沒移開過。

一名網友幫朋友抱不平，表示餐廳收到一星負評，原因卻是女客人看了素顏女店員花枝招展吸引老公注意。（翻攝自爆怨公社臉書）

近日中秋連假，女客人和老公再度前往消費，「沒想到花枝招展的店員還在店裡上班」，加上餐點咖哩太鹹，讓她覺得可能是店家挾怨報復，「看來這家店根本沒有要聽客人意見的意思，以後不會再去了」。莫名的負評讓原PO感嘆，「哈囉～她們素顏～妳是不是沒看過什麼叫花枝招展，管不住自己老公怪店員真的很好笑欸」。

對此，許多網友紛紛敲碗尋求餐廳的店名、地址，「求地址，想看看何謂花枝招展」、「想看花枝招展的店員」、「到底是多正，讓她妒忌成這樣，地址在哪？」，原PO則回應她不會提供相關訊息，且正妹店員並非單身，沒想到真的有人搜出店名，就是位於高雄三民區的「講半波咖啡輕食」。

仔細翻閱店家Google評論，可以發現該名女客人的一星負評已經刪除，另外也有不少人大讚店員美貌，「咖啡很專業，咖啡師長的很好看」、「店員連素顏都超美，根本賞心悅目」。