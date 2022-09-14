國民黨正式開鍘日，苗栗縣長候選人鍾東錦14日接受「品觀點」主持人黃暐瀚專訪表示「我沒有離開國民黨」，參選到底就是為了捍衛清白。除還原國民黨苗栗縣提名黑箱過程，對自己的選情自信滿滿：一定贏！

對於部分人士質疑苗栗分裂的源頭，主持人第一問就是「為什麼參選到底」？鍾東錦表示因為國民黨先是沒收初選，沒有初選就沒有民主制度，在野黨已經什麼都沒有了，連制度都不要還要什麼？向派系妥協不提名最有利人選徐志榮，接下來秘書長黃健庭還用莫須有的罪名污衊鍾東錦，硬拔掉他黨部主委職務，與地方完全不溝通，基本的尊重都沒有，他只好被迫參選，捍衛自身清白！

至於是否曾說過不選縣長？鍾東錦還原當初接任苗栗縣黨部主委前，拜會前縣長劉政鴻時，劉問鍾能否承諾當主委就不選縣長，從頭到尾都是劉的想法，鍾從沒說過不選縣長。而且時空環境不同，以前馬英九也說過兩百多次不選台北市長，現在國民黨提名的人沒有勝算，鍾東錦責無旁貸要為藍軍打贏苗栗這一役。

國民黨為什麼出現鍾東錦條款？鍾東錦首先澄清他的黨齡是23年，和多數黨員一樣失聯多年，三年前擔任議長時，應國民黨請求回復黨籍。今年表態支持他選縣長的已有20位議員，其中17位在八月晚會時已公開站台過，其中國民黨籍14位，為避免彼此困擾，登記時改掛無黨籍。鍾東錦強調，苗栗基層選舉靠的是平常服務與自身努力，黨籍沒那麼重要。

對於國民黨考紀會作成開除黨籍決議，鍾東錦表示在收到決議文後，會立刻向法院提出確認黨員資格存在之訴訟，「我本來就沒有離開國民黨」，鍾東錦認為黨必須有是非，沒有初選就決定候選人，參選是黨員權利，他沒有做錯事更不會背叛黨。

在政見方面，「幼有所長」向柯文哲市長請益智慧城市，不讓苗栗孩子輸在起跑點，借鏡台北市「酷課雲」系統，將逐年編列預算讓各級學校都能與國際接軌，；「老有所終」則是規劃縣級安養中心園區，用合理價格滿足照護需求，不增加年輕人負擔，還可就近與同年齡層朋友共餐、共學、共享退休人生。

至於鄉親最關切也最想問：有沒有信心贏得選舉？鍾東錦自信滿滿表示：一定贏！因為現在苗栗縣5位縣長候選人，只有他走遍18鄉鎮市，八年議員任期沒有一天休息過。不熟悉縣政的對手無視財政窘困，近期相繼提出免費政策，資金來源竟是年年縮編的砂石基金，鍾東錦強調他會在兼顧財政平衡前提下，端出最好牛肉給縣民。