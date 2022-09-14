路易威登（Louis Vuitton）高級珠寶展即起至15日於日月潭涵碧樓登場，展出近300件，總價近40億的珠寶作品，並且大手筆邀請甫拿下金曲歌后的蔡健雅擔任VIP晚宴的展演嘉賓，蔡健雅以一身帥氣藍色套裝搭配總價逾2.1億的珠寶，開心不已，笑說自己原本是在家勾毛線的宅女，如今搖身變成了「2.1億LV女郎」，「珠寶已經和我合而為一，難分難捨了」。

蔡健雅佩戴LV要價2.1億珠寶，笑說已經與珠寶合為一體、難分難捨了。(LV提供)

蔡健雅笑說，此生雖走過不少次紅毯，但從未佩戴過總價如此昂貴的珠寶，看標價時和經紀人一起再三確定有好幾個零，嚇到吃手手，原以為戴上身後會頭暈不舒服，沒想到超自在、超合拍，絲毫沒有違和感，「2.1億珠寶不會太OVER，剛剛好。」

蔡健雅坦承是個粗線條，洗手時經常把名貴手表、珠寶隨手丟在洗手檯，但這回受邀擔任LV晚宴展演嘉賓，擔心會不會在台上揮手和觀眾打招呼，珠寶就飛出去，但幸好她身邊隨時有四個保鑣保護，就算是珠寶飛出去也會有人接住，這才比較放心。

LV的LIBERTY系列藍寶石項鍊，是展場主打款、也是最貴的一件作品，1億6080萬元。（LV提供）

LV珠寶腕表展選在涵碧樓登場，其中有22件Spirit系列珠寶是珠寶和腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof今年的最新力作，靈感源自浪漫神秘的神話生物，「就像浴火重生的鳳凰，或是巨龍噴火來保護自己，LV女郎身上流露出驚人的力量、能量和樂觀的態度。我想在Spirit高級珠寶系列中展現出LV想要解放的女性特質，這也成為品牌的象徵。」

LV的GRACE系列項鍊，主石為65.26克拉沙弗萊石，1億6080萬元。（LV提供）

展場的三大展間也以神話故事為主題，第一區為紫藍色Phoenix火鳳凰，第二區為酒紅色Destiny命運，第三區則為漸層木質色調Dragon噴火龍，呼應全新Spirit系列珠寶，其中主打款同時也是最貴的一件作品是LIBERTY系列藍寶石項鍊，要價1億6080萬元，主石是一顆逾18克拉的藍寶石，並與7顆無油祖母綠彼此呼應映襯。

LV在涵碧樓打造Dragon主題的珠寶展間，呼應窗外的波光粼粼。（LV提供）

另一件GRACE系列項鍊，主石重達65克拉的沙弗萊石（Tsavorite），是LV花了三年時間購得，主石可拆換，同樣要價1億6080萬元，也是十分稀有少見的曠世珍寶。

LV在涵碧樓打造Phoenix主題的珠寶展間，與碧綠湖水、藍綠色彩寶彼此呼應。（LV提供）

Francesca Amfitheatrof說，他在許多珠寶作品中運用大大小小的三角形，像是指標箭頭，也像是一個代表勝利的「V」，「它叫做『Vuitton V』，就像是一個箭頭，是人類史上最早創造出的圖形符號，用以指明方向，不斷督促我們前進。」

LV的RADIANCE系列手環，1515萬元。（LV提供）

LV的DESTINY系列項鍊，1億6720萬元。（LV提供）

LV的Pure V系列戒指，140萬元。（LV提供）