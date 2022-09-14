周永鴻今天在潭子區舉辦聯絡處成立茶會，現場湧進上百位鄉親力挺；支持者大喊「凍蒜」，希望周永鴻高票連任。（周永鴻競選總部提供）

林義偉酒駕退黨退選 周永鴻：造成國、民兩黨席次消長

年底九合一大選進入倒數，各政黨展開激烈的組織戰廝殺！問鼎台中市第五選區的民進黨市議員參選人林義偉，捲土重來原本後勢備受看好，卻因一起酒駕風波，毅然決然宣布退黨與退選；民進黨市議員周永鴻今天成立潭子聯絡處，對於林義偉的錯誤的示範，深表惋惜，他說「讓我們這一區民進黨少了一席。」

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）原本有12人登記角逐、應選6席。包括鄭勁節（時代力量）、黃郁岑（小民參政歐巴桑聯盟），民進黨的周永鴻、蕭隆澤、林義偉(退選)，及無黨的黃威堯、邢振華、徐瑄灃，和張睿倉（民眾黨），還有國民黨籍的羅永珍、吳呈賢、賴朝國等。

周永鴻表示，第五選區藍綠原本就呈現「你消我長、我消彼長」；黨內民調顯示，這次本來民進黨穩上3席，現在少了1席，原本預估國民黨會掉1席，因為有1席特別強會搶刮票源，現在卻因這起事件讓國民黨穩拿3席。很可惜因林義偉錯誤的示範，讓民進黨在這一區少了1席。

周永鴻今天在潭子區舉辦聯絡處成立茶會，擴大潭子區服務量能，讓服務更即時，現場揭牌儀式上百位鄉親力挺，支持者大喊「凍蒜」，希望周永鴻高票當選。

周永鴻致詞感謝鄉親支持，成立潭子聯絡處就是希望能讓潭子的服務更即時，便利當地鄉親。