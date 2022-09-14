桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷冒雨深夜幫推車，駕駛讚人美心更美。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷冒雨深夜幫推車，駕駛讚人美心更美。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷冒雨深夜幫推車，駕駛讚人美心更美。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷冒雨深夜幫推車，駕駛讚人美心更美。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園女警冒雨深夜幫推車 駕駛讚人美心更美

謝姓男子昨晚駕駛貨車行經桃園區經國路、慈文路口，拋錨在道路中央，桃園警分局青溪派出所女警莊雅婷巡邏發現，冒雨幫忙謝男將貨車推到一旁巷弄內的安全位置停放，讓謝男感激不已，直讚：「人美心更美！」

桃園警察分局青溪所巡佐邱正宗及警員莊雅婷、蔡承歷昨晚11點半巡邏時，在經國路與慈文路口遇到50歲謝姓男子攔車求援。

謝先生說駕駛自小貨車沿民生路準備右轉慈文路時，疑似發電機故障突然失去電力拋錨在路上，警示燈無法使用，車輛停在路口轉彎處，擔心深夜時分加上下著雨，其他駕駛人未注意極可能發生追撞事故。

因時值深夜無法請人拖吊，車上滿載貨物，謝先生一人無力推移車輛，員警立即分工，由邱警負責控制方向盤，莊警協助謝先生推動車輛，蔡警駕駛巡邏車在後警戒，預防後方車輛衝撞，在員警協助下將自小貨推到約百公尺外的巷弄內安全位置停放，待早上再請修車廠處理。

謝先生對於員警及時的援助非常感謝，莊警叮嚀他務必將車內貴重物品帶走，避免引起宵小覬覦。