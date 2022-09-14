桃園航空城計畫進入實質動工階段，搬遷戶可選擇抽籤安置土地建屋，或選購安置住宅，其中機場園區與附近地區第一期安置土地分配抽籤作業將於9月底啟動，許多搬遷戶陸續收到通知單，不過，抽籤規則卻讓不少人看得霧煞煞。對此，桃市府地政局說明詳細抽籤流程，提醒民眾務必依照指定時段到場抽籤與配地。

航空城機場園區與附近地區選擇安置土地的徵收戶近日已收到抽籤通知單，說明注意事項與各里指定時間表，有搬遷戶直言，看不太懂抽籤與配地規則，光籤別就有好幾種，且抽籤與配地作業辦在不同天有點擾民，盼有懶人包讓民眾更淺顯易懂。

地政局航空城開發科說明，安置土地抽籤以公開抽籤、自由選配為原則分2階段辦理，首先民眾在抽籤前會得知各自的「收件順序號」，以此編號抽取「順序籤」，再依順序籤抽籤結果，依序進行「配地籤」抽籤作業，配地籤抽出的籤號才是最後選配土地的順序。

航開科表示，考量抽籤對象多，為減少民眾等待時間，順序籤採電腦抽籤，隨機排序抽出多組名單，最後再抽出一組作為順序籤排序結果；配地籤則依順序籤抽籤結果的順序，以人工抽籤方式，由安置戶逐一自行抽出配地籤號碼，作為選配土地順序，安置戶可依自己抽到的配地籤編號，對照配地場次的時間到場進行土地分配。

航開科也提醒，抽籤與配地分開辦理，地點均位於桃園航空城聯合服務中心，特別須注意機場園區與附近地區各里抽籤與配地指定時段不同，附近地區抽籤時間為9月27日至30日、配地時間為10月17日至27日；機場園區抽籤時間自10月3日至6日、配地時間於10月17日開始，預計11月10日完成第一階段配地，後續再辦理第二至四階段通知作業。

此外，參與配地的搬遷戶需注意，若本人到場須攜帶身分證與印章，委託他人到場者，代理人則要攜帶身分證正本、印章與加蓋委託人印鑑的委託書、委託人身分證明文件與印鑑證明。

若輪到搬遷戶選配土地時，唱名3次仍未表明在場，將自動輪由下一順位搬遷戶選配，過號者完成報到後，依分配次序間隔2人後補辦選配。若未照指定時間出席將視為放棄此階段選配，安置資格保留至下階段，故籲依排定場次準時到場，才不會損失配地權利。