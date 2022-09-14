羅東文化工場旁有大型鐵絲鳥籠，籠裡有多隻野鴿遭困住、風吹雨淋，被不人道對待。（吳佩蓉攝）

羅東文化工場旁的草地上，放眼望去數十隻眼鴿。（吳佩蓉攝）

已有在棚架頂層加裝一半的防鴿網，防止野鴿棲息在棚架上。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東文化工場獨特的藝術建築、寬闊的場域，是附近居民喜愛散步的地方，近日民眾發現工場旁有大型鐵絲鳥籠，籠裡有多隻野鴿遭困住、風吹雨淋，被不人道對待；宜蘭縣政府文化局回應，野鴿聚集影響環境衛生，遂增設鳥籠誘捕野鴿，有定時派員餵食，達到一定數量，會帶往適合地點野放。

據了解，8月底設置的大型鐵絲鳥籠位在羅東文化工場旁，長3公尺、寬2公尺、高2.5公尺，籠內放飼料當誘餌，野鴿從單一特殊入口進去後就出不來，四周皆沒有遮雨設施，僅有鳥籠上方的鐵片蓋住，籠內至少關了近60隻的野鴿，加上日前連2個颱風襲擊，野鴿風吹雨淋，遭路人批不人道。

縣府文化局長呂信芳表示，羅東文化工場野鴿聚集，造成滿地鴿糞，對環境衛生有很大的破壞，也擔心衍生禽流感等問題，才會增設鐵製鴿籠誘捕的方式，有定時派員補充飼料跟水，用人道的方式照顧牠們；也呼籲民眾不要餵食野鴿，那也是破壞生態的一種。

呂信芳指出，之前在棚架頂層綁上老鷹造型風箏跟真的老鷹嚇阻鴿子，但成效不佳；已有在棚架頂層加裝一半的防鴿網，防止野鴿棲息在棚架上，目前編列預算中，預計整座棚架頂層都搭好防鴿網。呂指出，鴿籠裡的野鴿達到一個量，就會會同動植物防疫所確認健康無虞後，找適合的地方野放。

縣府農業處說明，針對鴿籠裡的野鴿，請防疫所做初步的疫病檢查，而文化局使用簡易方式讓鴿子進入鳥籠，並無違反動物保護法及野生動物保育法問題。