主計總處今公布最新受僱員工薪資調查，1至7月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬4286元、年增3.1％，創近22年最大增幅，不過，受俄烏戰爭影響，我國消費者物價指數(CPI)自3月以來連續突破3％，考量通膨因素後，實質經常性薪資呈年減0.07％，企業努力替員工加薪，卻追不上物價上漲的速度。
主計總處表示，今年1至7月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4286元、年增3.1％，總薪資6萬662元，年增3.71％；不過，今年前7月CPI平均3.17％，納入通膨因素後，實質經常性薪資年減0.07％，實質總薪資則年增0.52％。
雖然實質經常性薪資負成長，不過，隨油價、大宗物資價格下滑，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，從近幾個月數據變化來看，實質經常性薪資減幅已有逐步收斂趨勢，受僱員工「薪資購買力有改善了」。
至於實質經常性薪資何時由負轉正？陳惠欣表示，疫情、國際經濟情勢仍存諸多不確定性，目前仍很難研判，將待更多相關經濟數據出爐才會比較明朗。
主計總處調查顯示，1至7月受僱員工人數平均為815.4萬人，較上年同期增加3.2萬人，其中，工業部門增加0.36％，服務業部門亦增0.43％；就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增1.2萬人，製造業、住宿及餐飲業亦分別增9千人與7千人。
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