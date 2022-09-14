女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人目前都是各大綜藝節目常客；Apple日前分享去小S節目《小姐不熙娣》的心得，還開心曬出當天錄影花絮，在大合照中肌膚白到發光狀態好到不行，大露美腿也讓粉絲辣暈「眼裡只有妳」。

Apple目前相當活躍於各大談話性節目，日前又到《小姐不熙娣》錄影，她也樂得曬出和主持人小S（徐熙娣）合照，在號稱「國際巨星」身旁也不遜色，小臉蛋和纖細身形，雪白膚色和小S更有得輸贏；Apple錄影後也害羞地說，「S姐好正」，還透露當天主題有很多櫻花妹，「男生都流口水了」。

Apple（圖右4）在合照中漂亮得特別顯眼。(圖/ 摘自Apple黃暐婷 IG)

稱讚別人之餘，在Apple分享的一系列照片中，有一張她、小S和其他7藝人合照，沒想到Apple絲毫不輸那些櫻花妹，白皙膚色透亮到在人群中最耀眼；當天Apple身穿白色短上衣和水藍色短裙，秀出小蠻腰外，超有料上圍也超明顯，還有一雙細長美腿，曼妙曲線辣暈一片。

網友對Apple顏值和火辣身材都讚不絕口，「越來越漂亮了」、「矚目焦點啊」、「除了姊姊，就沒看到其他妹」、「Apple身材也太好，是女生看了都會心動的地步」、「好懷念黑girl」、「有氣質又有身材，羨慕」。