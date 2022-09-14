創業大平台！為首都擘劃願景，國民黨台北市長候選人蔣萬安今(14日)再端政見牛肉，提出「新創三箭」要點燃台北創新創業火炬，他說「我過去是矽谷律師、自己有創業經驗，返台後也積極協助國內新創團隊，很了解創業者的艱辛。」法規障礙、資金難尋、人才難覓，樁樁件件都是創業家心裡的痛點。「新創是我的專業，更是我未來的責任」，新創三箭「投資金、匯人才、促成交」望能為台北市的新創公司帶來最實質的幫助。

蔣萬安解說「第一箭：投資金」：1.投早期：以早期投資的精神，針對資金缺口3000萬以下的優秀團隊，透過公私合力共同投資，幫助他們渡過創業者最困難的死亡幽谷。2.倡加速：升級創業投資基金，將加速器打造成「創新生態系統」，爭取「數位遊牧民族」集結台北，壯大數位人才陣容。

「第二箭：匯人才」：1.培新秀：創業家精神從校園扎根，鼓勵新創公司提供北市大學生實習機會，由市府補助實習津貼。2.任意通：整合23處創業基地，提供創業家「任意通護照」，創業者憑照使用共享空間資源；也可由市府洽商全球主要城市共享空間，供台北創業者出差使用。3.納國際：鼓勵跨國企業來台北設點，支持國際人才移居及相關福利。

「第三箭：促成交」：1.由零到一強化沙盒：提供公有空間做「沙盒專區」，給新創團隊展示產品及服務，通過評鑑就由市府提供第一張訂單。2.由一到百促採購：結合政府機關採購能量，辦理年度新創採購獎項，鼓勵中小企業開拓政府市場。3.由百到萬再加碼：針對環境永續、公益性質或弱勢團體所成立的新創團隊另給扶持。

蔣萬安承諾將力推此「新創三箭」願景，希望市民朋友可以在台北實現創業夢想，讓台北成為一座與創新精神共舞的偉大城市。