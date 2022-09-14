國會史上最大宗立委集體貪瀆案，台北地院判決，12位起訴被告，除立委助理余學洋無罪，11人判決有罪，案經上訴，台灣高等法院14日公開抽籤，由蕭世昌法官中籤，與審判長劉方慈庭長及陪席法官許曉微共同審理。

這起近年收賄金額及牽扯人數最多的國會貪瀆案，檢方指控太流公司董事長李恒隆，涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄立委蘇震清、陳超明 、廖國棟、徐永明等，透過《公司法》修法或舉辦公聽會，施壓經濟 部撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO百貨經營權；李恒隆在2012年找上蘇震清，協助向經濟部施壓，但蘇卻不斷開口向李要錢。

台北地院判決，12位起訴被告，除立委助理余學洋無罪，11人判決有罪，5位立委部分，蘇震清被認定主動索賄2580萬元、金額最多，重判10年，廖國棟判刑8年6月、陳超明判刑7年8月、前立委徐永明判刑7年4月，各褫奪公權3年至5年。

北院認定，趙正宇雖不涉貪，但因逃漏稅判刑6月，可易科罰金。涉及行賄的李恒隆及擔任白手套的郭克銘，因坦承犯罪且證詞讓涉貪立 委定罪，各獲緩刑5年，但得支付國庫1000萬元及600萬元。當事人及北檢不服提上訴，高院14日完成分案。