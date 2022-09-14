不少學校都會掛紅布條分享校內喜訊，而日前有網友目擊，一名叫做「鄂行誠」的同學，在高雄市中等學校運動會奪得佳績，甚至還突破大會歷年紀錄，讓原PO笑說：「這位同學轉速一定拉很高，還真能跑！」貼文一出更引來本人回應，親揭當初爸媽取名的背後意涵。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」曬出了一張照片，只見校園門口拉起了大大的紅布條，上面寫著「鄂行誠」同學參加今年高雄市中等學校運動會，勇奪200公尺組和400公尺組雙項冠軍，甚至還打破大會紀錄，一旁更印有制霸群雄四個黃色大字。原PO笑說：「這位同學轉速一定拉很高，還真能跑，真恭喜他！」

由於奪冠同學名為鄂行誠，與「二行程」機車同音，有網友解釋，機車引擎有分為二行程和四行程，二行程爆發力十足又有力，讓許多人留言笑說，「這名字真的很屌」、「他是不是一邊跑一邊喝機油」、「這位同學我認識，聽說他走路去7-11還被測速照相」，對此鄂行誠也幽默回應：「我是去全家」，還附上一個歪嘴笑的表情符號。

鄂行誠在留言串中幽默回應，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

鄂行誠表示，自己將來仍會朝體育的方向持續努力，而自己已經不是第一次因為名字而引起關注，爸媽替他取名的原意為「行為誠實」，配上姓氏正好是有諧音的鄂行誠。

除此之外，還有網友認出鄂行誠的父親「鄂森培」是他高中的老師，當年鄂老師的自我介紹更令人印象深刻，「培是幾聲？二聲培，我兒子是二行程，我女兒鄂米迦，我老婆是惡太太」。而這串留言更引出姐姐鄂米迦回應：「叫我嗎？」讓許多網友笑說，這一家人也太可愛了。