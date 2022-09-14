導演魏德聖醞釀多年的電影《臺灣三部曲》，因受到疫情肆虐導致停拍，改為動畫呈現，他14日與老搭檔范逸臣一同南下高雄出席「電影《臺灣三部曲》未盡之路特展」開展記者會，他感慨表示：「為了這部電影，所有不要臉的事都做了，只是因為需要資金，讓夢可以繼續下去。」還苦笑說「現在不敢再募資了，只敢找投資」，出門也怕被罵只敢低著頭。

《臺灣三部曲》成本高達45億台幣，魏德聖先前推出的群眾集資已募得超過1.2億元，「不能說就不做了，上次募資來的錢改成動畫，不知道怎麼交代，還好沒人來生氣，成品出來後不買單再來說，看要用什麼讓他們不失望的方式來解決」，去年下半年到今年上半年是他最煎熬的時刻，魏德聖半開玩笑地說：「心情不好好幾年了，每天都是恐慌的心態，前陣子幾乎是要酗酒才能睡著，壓力很大，尤其是不知道停拍之後該怎麼辦，正式宣布實拍停止，也不知道該怎麼跟大家說，認真禱告才讓自己靜下來」。

魏德聖（右二）與范逸臣（中）與3名身穿《臺灣三部曲》角色裝扮的演員合影。（高雄市政府提供）

魏德聖為讓自己轉換心情，看了吉卜力製作人鈴木敏夫的書，突然想通可以改成動畫的方式進行，立刻打電話詢問價錢等相關事宜，「金流的壓力沒那麼緊迫，原本一部12億，至少減少一半，也還會在往下修」，也讓他心情好了不少，「錢當然是永遠的困難，但在技術上找到突破的方式，心情就會變好」，也發現動畫才是《臺灣三部曲》該走的路，前面花的錢並沒有白費，「監製和動畫師看到我們之前找到的資料跟搭建的場景都說省了2年的時間，製作上面的難度，只要人有辦法解決的就不是難題」。

范逸臣先前已為《臺灣三部曲》苦學了1年西拉雅語。（高雄市政府提供）

范逸臣先前已為該片苦學了1年西拉雅語，「那時候早就心裡有數，從6月開始上課就停擺，疫情也都一直升溫，這是魏導很大的夢想，他的壓力絕對是最大的，其實聽到要變動畫還滿開心的」，魏德聖坦言：「我當時被逼著一通一通打電話跟他們道歉，每通電話都心驚膽戰」，不忘自嘲「我借錢的經驗很多，怎麼開口不是問題，只是對方接不接受」，非常感謝每個人都是安慰比責備多，「他們只是覺得很可惜，也有不少人說『導演你撐著 ，我會等到開拍』」，至於網路上的質疑聲浪，他也不會去看，「所以我也不知道人家說我什麼，現在人不會在網路上說你好話，為什麼要去看那些壞話？我沒做壞事就好。」

不過雖然沒有實體拍攝，但團隊改成到原本的片場實行「實景收音」作業，再捕捉演員們的嘴型，讓繪圖有參考的方向，范逸臣說：「後來覺得還好沒有實體拍攝，天氣這麼熱，大家對語言也沒有真的那麼運用自如。你錯一句、我錯一句，要拍到什麼時候？」魏德聖直言：「真的開始做了才知道，如果當初真的拍下去，預算可能還會暴增2、3倍。」也相當有信心地表示：「動畫還是有人看，要把品質提升到那個水準，《海角七號》以前也沒人看國片，要讓台灣動畫變成有人要看。」

談到未來計畫，魏德聖說今年年底會拍一部劇情片，目前演員已大致底定，預計在2023年底上映，2024年底會再上動畫片《達娜米》，接著2025年底《臺灣三部曲》第1部上映，「最好就是每年年底都交出一部，讓大家習慣，每年年底我就會來一下。」

特展展出電影《臺灣三部曲》從籌備、停拍、轉型的生命歷程，展場以環形空間與圓形動線的展場，象徵逐夢與圓夢的過程，並展示《臺灣三部曲》有關荷蘭人、漢人、西拉雅人服飾及劇中情境道具，以及導演珍貴手稿物件首度公開呈現，更有《臺灣三部曲》未盡之路篇幕後紀實影片率先獨家播映，展區提供劇中服飾讓民眾體驗，將於9月15日在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫開展，免費入場。