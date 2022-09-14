楊凡導演出席「芳華虛度」影展的媒體茶敘。（CATCHPLAY提供）

香港名導楊凡與台灣導演謝文明14日難得再合體，為第76屆威尼斯影展金獅獎作品《繼園臺七號》在台上映宣傳，楊凡過去曾執導《海上花》、《流金歲月》、《美少年の戀》等經典片，與張艾嘉、張曼玉、鍾楚紅、張學友、吳彥祖等一票男神女神合作。

動畫電影《繼園臺七號》是楊凡的集大成之作，配音卡司找來張艾嘉、趙薇、林德信、吳彥祖等人，楊凡說最初主要角色都已錄好音，「但張艾嘉是我乾媽啊，她就說要不要替我配音。」有了張艾嘉起頭，接下來趙薇、張孝全、林德信等人也加入。

過程中混音師覺得某個角色的「慘叫聲音不對」，要找個人再來配，當時楊凡心裡想應該要找合作多次的吳彥祖來幫忙，結果才剛浮現這想法，當下吳彥祖就打了電話給他，宛如是命中注定。楊凡1998年找來馮德倫跟吳彥祖拍攝《美少年の戀》，被不少人譽為是「BL片始祖」，當他得知現在BL類型片已成為主流，竟苦笑說：「我那時可是賠慘了，被觀眾罵。」

回憶《繼園臺七號》再與黃金卡司合作，楊凡說自己很感恩，「一起拍戲的這些人，隔了這麼多年他們還是清高的性格，沒有墮落、沒有被浪潮打下來，張姐（張艾嘉）從《海上花》到現在，只有更多的進步，沒有他們在，電影這行這麼黑暗，我早就拍不下去了。」也說拍《繼園臺七號》是對大陸藝術家的回報，「我以前攝影拍照賺錢就買畫，拍電影就賣畫，賣了張大千、齊白石的畫，他們是我的投資人，所以我也算沒有對不起這些投資人。」