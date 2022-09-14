馬來西亞國際人道主義組織日前揭開KK園區最新內幕，男生到園區淪為豬仔，女生漂亮的直接成為性奴，身材較為肥胖者會讓她們服用藥物，餓到瘦再被抓去賣淫，先前有人想幫助這些女子，沒想到卻遭人擊斃棄屍路邊，而1名台籍男子獲救後表示，男生就是去當豬仔從事詐騙工作，不聽話就會被「脫光關水牢」，沒有利用價值者則被活摘器官。

根據《中國網》報導，馬來西亞國際人道主義組織表示，1名馬來西亞女子被騙到國外打工，沒想到卻被帶到緬甸的KK園區賣淫，她不只淪為性奴，還長期挨餓，有人嘗試將該名女子救出園區，被當成陸籍犯罪集團，遭人擊斃棄屍路邊，知情人士透露，被騙到KK園區的女子，若長相漂亮就賣淫，若是身材微女子就會用藥物將他們餓到瘦後，在抓去賣淫，而多數的嫖客揭是陸籍不法成員。

而獲救的台籍男子曾表示，KK園區彷彿是人間煉獄，犯罪集團強逼他從事詐騙工作。他親眼目睹許多人因業績不佳或私下偷偷拍照錄影，就被電擊棒電擊、不給飯吃，甚至有人慘遭「脫光關水牢」，全身泡進髒水一整天，不僅皮膚嚴重潰爛，身體飽受折磨，心靈也接近崩潰，一旦「沒有利用價值」就會被人蛇集團載至柬埔寨的港口，載往公海注射麻醉劑後活摘器官。