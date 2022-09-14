美國8月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，外界估聯準會（Fed）至少升息3碼、甚至上看4碼，美股周二（13日）盤中崩殺逾千點，當時美國有線電視新聞（CNN）正在直播總統拜登吹捧《通膨削減法案》的相關談話時，似乎發現時機不對，直播訊號立馬切斷。事後，不少媒體人批評，在市場崩潰、通貨膨脹加劇的情況下，拜登正在白宮舉行慶功宴，他完全不知道發生了什麼。

即使汽油價格大跌，美國8月CPI仍分別月增0.1％與年增8.3％，高於市場預期，而扣除波動劇烈的能源和食品價格的核心 CPI 升幅擴大，較7月增加0.6%，較去年同期飆升6.3%，市場原先預估值分別為月增0.3％與年增6％。

美國通膨數據意外回馬槍，讓市場嚇壞了，13日美股四大指數血腥大屠殺，終場

道瓊指數狂瀉 1276點（或 3.94%），收在31104點；那斯達克指數暴殺 632點（或 5.16%），收 11633點；標普 500 指數暴跌 177點（或 4.32%），收 3932點；

費城半導體指數慘崩168點（或 6.18%），收 2562點。

在美股閃崩的同時，CNN正在直播拜登吹捧《通膨削減法案》的相關談話時，但似乎意識到時機不對，直播畫面立即卡斷，隨後開始報導美股大跌的消息，未再重回白宮現場畫面。

當晚拜登被問及美股表現和通膨數據時，只簡短回應，他不擔心最新的通膨數字，股市不一定能反映整體經濟。「美國經濟依然穩健，且失業率低，就業人口增加，製造業情況很好。我們會沒事的」

Axios新聞網記者Josh Kraushaar在推特上表示，通膨飆升問題未解，道瓊指數下殺逾1000點的時刻，並不是慶祝《通膨削減法案》的好時機。

美國保守派媒體Daily Wire記者Ryan Saavedra則貼出一張拜登慶祝活動中講話影片截圖，右下角顯示道瓊斯指數下跌情況，並標註「美國人的養老金正在流失」。

Wire說，「在市場崩潰、通貨膨脹加劇的情況下，拜登正在白宮舉行慶功宴，他完全不知道發生了什麼。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）資深白宮政治記者Ed O'Keefe也指出，當總統拜登和民主黨人在白宮草坪慶祝《通膨削減法案》時，美股主要指數收盤均下跌約4%，原因是月通膨數據比預期更糟糕。