南科管理局長蘇振綱說明南台灣科技廊帶之規劃與發展。（南科管理局提供／李俊淇台南傳真）

為宣傳南台灣半導體產業及協助園區廠商邁向國際市場、切入藍海取得更大的商機，南科管理局攜8家廠商組成形象館，今（14）日一同參加在南港展覽館所舉辦「2022國際半導體展」，南科管理局長蘇振綱表示，期望能開創園區動能，擴散既有的成熟產業聚落效應，布局新興科技產業。

「2022國際半導體展」展期為9月14日至16日，南科形象館展區位於南港展覽館1館1樓J3134攤位，本次除南科形象館的8家廠商外，亦有默克、英特格、帆宣、家登、漢民等園區大廠自行參展，而此次參展主要聚焦材料、太陽光電、電子設備、精密光學，以及特殊合金等領域。

蘇振綱表示，中佑是台灣首家3D列印用金屬粉末的製造商，能生產出高純淨度的金屬粉末。立創光電提供高階光電檢測設備，近年更與國家太空中心合作開發衛星相關的關鍵元件與技術。宇川生產超高純度及品質的材料，應用在半導體ALD、CVD製程、化合物半導體寬能隙材料(WBG)、太陽能和其他半導體行業的有機金屬暨特用化學品製造。台灣阿美特克為世界領先的精密測量儀器和光學系統的專業設計和製造商，產品廣泛用於半導體、平面顯示器、光學製造、通訊、醫療、航太等生產及科研領域。

蘇接著說，皇亮生醫專注於CNC金屬精密零件的生產、製造及研發，依據客戶需求提供不同製程的OEM／ODM服務，廣泛應用在不同的產業領域。統新光訊生產精密光學元件，提供半導體鍍膜代工服務，鍍製不同光學薄膜與金屬材料鍍膜。棕茂為國內第一家橫跨半導體及生醫產業，結合台、德、日技術的精密陶瓷及生醫陶瓷專業製造商。鑫科聚焦於光電材料生產製造，主要產品包含薄膜濺鍍製程用靶材，應用範圍擴及光記錄媒體、液晶面板、觸控面板、半導體封裝、裝飾鍍膜與薄膜太陽能等。

蘇表示，南科管理局未來將進行台南園區三期擴建，嘉義、橋頭、屏東等新設園區開發，打造自嘉義至屏東的南台灣科技廊帶，以半導體領域而言，從材料、設備、製造到封測端，在此廊帶均有關鍵廠商及技術量能。