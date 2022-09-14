興建於1935年的市定古蹟原台南州會，華麗轉身成為台南首座古蹟圖書館─中西區圖書館暨228紀念館。(曹婷婷攝)

興建於1935年的市定古蹟原台南州會，華麗轉身成為台南首座古蹟圖書館─中西區圖書館暨228紀念館。(曹婷婷攝)

嶄新的中西區圖書館仍保留有過往議會的相關文物。(曹婷婷攝)

興建於1935年的市定古蹟原台南州會，華麗轉身成為台南首座古蹟圖書館─中西區圖書館暨228紀念館，今天首度開箱，讓人一窺保有原台南州會走過87年的歷史建築物，結合圖書館嶄新空間的規畫，民眾走逛其間，即能感受浸淫在老建築的懷舊氣息中，別具美感。

坐落於台南市中正路3號的中西區圖書館，周邊緊鄰台灣文學館、林百貨、原台南合同廳舍、原台南測候所等重要古蹟，一大特色就是皆保留日據時期的建築。

中西區圖書館前身為原台南州會，為「台南州州會」與「台南市市會」等民意機構的開會場所，2020年完成古蹟建築修復工程，拆除前方增建物後，重現日據時期建築風貌，如今轉型成為228紀念館暨中西區圖書館，18日將啟用。

台南市長黃偉哲今天下午搶先開箱中西區圖書館，他說，樂見賦予古蹟新生，且能服務大多數市民，讓大家見證這裡曾是民主聖地，而今蛻變成為中西區圖書館。整座館除有豐富藏書還有豐厚文化氣息，還保留議員開會座位、議長室變身閱覽室等，有信心將來能成為台南具有文化氣息的熱門據點。

文化局表示，建築物的1樓作為228紀念館，展出228事件後台南地區發生的變動，與戰後追求民主人權的經過；2、3樓為中西區圖書館，分別規畫有兒童區與外文圖書區、樂齡暨報刊區、青少年區、視聽區等，難得的是，也保有舊議會時的家具常設展，讓人走進老時光。

此外，中西區公所也特別於館內設置「新光榮：老相館．營業中」常設展，邀民眾閱覽常民相館的故事。

中西區區長汪慶龍說，「新光榮攝影」是中西區老相館，2018年結束營業並將設備捐給台南藝術大學典藏，校方以「把整座相館留下來」為理念，將物品編目後拆卸搬遷，經公所與南藝大攜手保存活化，2019年與南藝大、新光榮相館家屬簽訂「新光榮照相館文物借展」合作備忘錄，規畫將「新光榮攝影」異地重現，保存市民對老相館的在地記憶。