重機騎士遭夾擊命喪新生高架 他公布「前行車記錄器」曝真相

台北市35歲柯姓男子14日上午騎乘紅牌重型機車，行經新生高架橋南往北方向，在長安東路匝道上方，疑因煞車不及追撞前方車輛倒地，重機後方2車來不及反應，再追撞夾擊，消防局獲報趕抵將柯送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，下午仍宣告不治。

而死者追撞的自小客車，除上午後方行車記錄器外，下午也有一段前方行車記錄器的畫面在社群流傳。畫面顯示，事件最前方，還有一輛黑色轎車，黑車先沒打方向燈要切入車道急煞，後車跟著煞車，重機騎士可能跟太近，來不及反應而撞上彈飛，再被輾過喪命。

據了解，死者是大樓的保全，大夜班下班後，上午7時許騎車要返回北投住處，不料卻在高架道路遇上死劫。死者是家中獨子，下午檢警相驗遺體釐清死因時，母親痛哭失聲，無法接受愛子命喪這場死亡車禍。

警方指出，肇事責任有待釐清，相關行車記錄器畫面都當做證物提交給檢察官，將查明案情。提醒民眾，駕駛車輛應隨時注意前方狀況，並保持安全距離，以避免因突發狀況，閃避或煞車不及而發生事故。

重機騎士彈飛。（翻攝畫面）