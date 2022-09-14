海外旅遊風氣漸興，易遊網攜手中華航空推出市場唯一獨家優惠搶客，涵蓋華航18條直飛航線，橫跨東北亞、東南亞、美國、歐洲與澳洲，不論是想到韓國賞楓、日本滑雪，或到歐洲參加聖誕市集，趁票價近期有下跌趨勢，消費者可搭配促銷優惠再省一筆。即日起至10月10日於易遊網預訂12月31日前出發機票，不僅享95折的市場最低票價，結帳輸入「ci168」再折168元，滿萬加碼再抽PlayStation 5。

各國旅遊相關限令逐步放寬，全球客運市場持續復甦，航空公司陸續增班與復航，以華航為例，像是札幌、峇里島航點已復飛外，還有全新航點宿霧即將於12月1日正式開航。易遊網表示，喜愛海島渡假的旅客，推薦預訂宿霧之旅，除了飛行時間短，只需不到3小時就能迅速抵達外，宿霧更是此波東南亞6個優惠航點中，機票最便宜的航點，來回含稅票價9658元起，CP值相當高；曼谷與新加坡同樣都是人氣選項，票價也相對親民易入手，曼谷來回含稅票價1萬2207元起，新加坡來回含稅票價則是1萬2203元起。

國人最喜愛的東北亞，自5月份日韓相繼逐步開放，訂票量持續穩定成長，根據易遊網機票銷售數據來看，依然是首爾與東京最為熱銷。以往秋冬季節，赴日韓賞楓滑雪向來是熱門旅遊規劃，今年若想重溫回味，現在日韓票價稍降，加上這次活動的疊加優惠，先訂起來就享有划算價格。

以日本機票來說，東京來回含稅票價1萬4213元起，對比今年整體中位數票價的高點，已有超過25%降幅，換算下來等於省下近5000元；首爾來回含稅票價1萬3103元，同樣與今年高點相比，票價也下跌約14%。此外，剛復飛的北海道札幌，是滑雪愛好者的粉雪天堂，來回含稅票價2萬0766元起。

受疫情影響，長程航點動輒要價4、5萬塊，讓許多旅客大嘆吃不消，但據易遊網近期觀察，票價也已有2至3成的降幅，加上此次促銷優惠又可再省下一筆。以美國熱門航點為例，洛杉磯來回含稅票價3萬9831元起，舊金山來回含稅票價3萬4986元起，比起今年各月份的中位數票價，最高便宜超過1萬元。

若想感受歐洲異國風情或是濃厚節慶氛圍，奧地利或德國都是推薦，可走訪童話小鎮、夢幻城堡或是聖誕市集，票價方面，維也納來回含稅3萬4253元起，法蘭克福來回含稅3萬6652元起；如果想要避冬，到澳洲感受南半球的暖陽，飛布里斯本來回含稅3萬3222元起。

歐洲聖誕市集是年度最受歡迎的節慶盛事之一。（易遊網提供）

易遊網獨家推出華航促銷票，限時優惠即日起至10月10日止，東北亞航點包含有東京、大阪、福岡、札幌、首爾；東南亞航點有曼谷、檳城、吉隆坡、新加坡、峇里島、宿霧；美國航點有洛杉磯、舊金山、紐約；歐洲航點有阿姆斯特丹、維也納、法蘭克福；澳洲則有布里斯本，共18個直飛航線可以選擇。此外，若有留學購票需求，易遊網擁有業界首推的「學生票」線上訂購服務，訂機票更加省時省力之外，還能享有學生票專屬優惠。