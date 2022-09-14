財政部關務署今日公布自即日起針對鍍鋅鋼品、碳鋼鋼板課徵反傾銷稅繼續課徵反傾銷稅，以鍍鋅鋼品來說，針對中國大陸、韓國反傾銷稅率0到77.3％；而碳鋼鋼板則是巴西、大陸、印度、印尼、韓國、烏克蘭，稅率5.8％到80.5％，為期5年。

值得注意的是，烏克蘭碳鋼鋼板原也應該課徵反傾銷稅，其稅率為49.29％，但是考量烏克蘭國際局勢，暫緩課徵反傾銷稅1年。

關務署說明，我國自2016年8月22日對針對鍍鋅鋼品、碳鋼鋼板課徵反傾銷稅，2021年8月20日公告進行落日調查，嗣經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯之負面效果，爰按核定稅率繼續課徵。

根據關務署統計，過去5年，我國課徵鍍鋅鋼品反傾銷稅已有1.3億元、碳鋼鋼板則有2.9億元。

關務署進一步說明，我國廠商進口核給個別稅率廠商之涉案貨物，須提交該廠商生產製造並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，始得適用其個別稅率，否則仍應依該涉案國其他廠商較高稅率課徵。

關務署課徵續反傾銷稅率如下：

一、鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品

中國大陸

1. 福建凱景新型科技材料有限公司：0％

2. 其他製造商或出口商：43.38％。

韓國所有製造商或出口商：77.30％

二、碳鋼鋼板

巴西所有製造商或出口商：31.10％。

中國大陸所有製造商或出口商：59.57％。

印度所有製造商或出口商：32.82％。

印尼所有製造商或出口商：42.91％。

韓國

1. Hyundai Steel Company：5.80％

2. POSCO（製造商）、POSCO International Corporation、Donghwa Corporation、GS Global Corporation及Hyosung TNC Corporation（出口商）：19.99％。

3. 其他製造商或出口商：80.50％。

烏克蘭所有製造商或出口商：49.29％。