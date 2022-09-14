就在電信兩大合併案召開公聽會前夕，共同的敵人中華電信講話了，想當然耳絕對是反對到底，不過理由乍聽之下公平正義，但聽完之後，猶如「用清朝律法在管中華民國的電信事業」，這不是怕輸的焦慮症發作，就是真的「賭歹博」了。

爭議源起在多家業者爭鳴時代，為了怕大欺小，設有頻賭上限，當時是三分之一為原則。但隨著電信業整併，「新三雄」時代來臨，台灣大合併台灣之星後，1GHz以下頻寬合計達60MHz，將比法定上限多出 10MHz，遠傳合併亞太電後，雖然 1GHz 以下沒有頻譜超標問題，不過在 28GHz 仍多出160M，間接影響合併案進度。

中華電信董事長謝繼茂拿著「頻譜問題」說嘴，但明眼人都知道，就是在反合併。為何而反？其實也不難理解，因為這是台灣電信史上，單一民營電信業者最接近、甚至可能超越中華電信的一刻，當三家用戶都在千萬之譜，中華電的焦慮油然而生。

中華電的說法是，如果頻率超標，達到釋照的最小釋照單位，就應該繳回，重新釋出。但這句話「自肥」程度居多，就像都更的時候，不肖建商逼釘子戶一定要把房子賣出來，然後挾龐大財力買斷，結果就是釘子戶想要買回房子，也不可能了。

中華電從頭到尾，就是拿過時的規定硬拗，但這無法掩飾這幾年被民營電信業者愈來愈拉近的現實。說真的，你還記得中華電信有何優勢嗎？除了偏鄉訊號，號稱擁有最多頻譜，但網路表現卻已不如競爭對手，「中華」的國營招牌持續褪色。

再聽聽謝繼茂的說法，提及主管機關最重視兩件事情，一個是頻率效率，一個是市場公平競爭。頻譜效率這件事，中華電信應該先問問自己，目前網路建設的品質，到底符不符合身為龍頭該有的水準，有沒有改進之處，其實高層都心知肚明。

至於所謂的公平競爭？不管是台灣大併台灣之星、或是遠傳併亞太電信，都是拿真金白銀去買的，這就是公平競爭、更是市場機制，中華當初也可併亞太、併台灣之星，但中華並沒有這樣做，這何嘗不是仰仗身為龍頭的優勢，藐視市場競爭。

講更露骨一點，不管是台灣大哥大，或是遠傳電信，都是從零到有，20年來累積到目前的用戶規模，跟中華電信承襲國家資源，從電信總局轉型到現在不同，中華電還真的沒有理由站在金山銀山上，然後向對手喊話公平，因為從來就沒有公平過。

要用最有感又直接的話，就能反駁中華電針對頻譜爭議表態的荒謬。如果當初中華電能併台灣之星、併亞太，快速把與遠傳、台灣大差距拉開，今天會說這樣的話嗎？既然當初都沒有努力要「追」過對方，又怎好意思拿「婦道」來叫人家不能結婚？

更何況當電信業從五家變三家，合併的過程中，一定會有頻譜超標，這是基本的數學問題。難道硬要主管機關頻譜切三段，中華電、台灣大跟遠傳各分三分之一，那叫做分配制、這才是逆市場機制，或是乾脆訂條「永不得超越中華」的鐵律算了？

從中華電今天說得一嘴好頻譜，大概可以知道，中華電真的怕輸怕爆了，所以講來講去只能拿「頻譜問題」來擋合併。只是這心態沒變，卻不設法提高競爭力，不要說電信龍頭終將不保，更可能成為阻礙台灣電信市場進步的全民公敵了。