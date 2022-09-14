台股權王台積電（2330）明（15）除息2.75元，證交所指出，台積電發行市值將減少約713億元，占加權股價指數約23點，若再加上明日也除息的華豐（2109）、鈺齊-KY（9802）2檔，減少市值占發行量加權股價指數約23.24點。
美國8月通膨情況高於市場預期，聯準會極可能升息3碼，令資金行情告終，昨夜美股大跌，今日台股受累，跟跌236點，指數終場收在14658點，控盤指標台積電今日遭外資賣超逾萬張，股價下挫13元、報480元。
台股權王台積電（2330）明（15）除息2.75元，證交所指出，台積電發行市值將減少約713億元，占加權股價指數約23點，若再加上明日也除息的華豐（2109）、鈺齊-KY（9802）2檔，減少市值占發行量加權股價指數約23.24點。
美國8月通膨情況高於市場預期，聯準會極可能升息3碼，令資金行情告終，昨夜美股大跌，今日台股受累，跟跌236點，指數終場收在14658點，控盤指標台積電今日遭外資賣超逾萬張，股價下挫13元、報480元。
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