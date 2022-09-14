香港巨星劉德華不但擁有顏值、實力，在歌唱還是演戲都有許多代表作，人品也獲娛樂圈不少藝人認可，做人做事都相當完美，可說是大家心目中永遠的男神。而台灣第一名模林志玲為人處事樣樣得體，時常展現高情商，是許多人心目中的溫柔女神，不過劉德華曾經透露林志玲非常小氣，讓許多網友驚訝。

2013年劉德華和林志玲共同拍攝電影《天機：富春山居圖》，兩人在片中有不少對手戲，高情商的兩人戲外也產生了友誼，之後2019年林志玲嫁給日本男星AKIRA，婚禮在台灣舉行，邀請了許多演藝圈大咖好友，嘉賓名單除了林志玲的恩師洪偉明之外，還有好友蔡康永、小S等人，現場星光熠熠，光是出席陣容就引起網友討論，其中網友發現林志玲沒有請劉德華，引起外界討論。

事後劉德華被問怎麼沒去林志玲婚禮，他直言：「志玲變了！十分的小氣！」劉德華透露他有打電話給林志玲詢問：「為什麼婚禮沒邀請我？」林志玲面對尷尬問題也直接拒絕對方，不讓他來參加，如此反常做法讓劉德華摸不著頭緒，沒想到未受邀的原因是「志玲說，如果我來了，大家只會關注我，誰還會注意她！」回答讓眾人笑翻。

過去劉德華和林志玲一同上訪談節目，林志玲透露她把劉德華當偶像，兩人在拍攝《天機：富春山居圖》產生友誼，林志玲上節目緊張，劉德華還會輕碰她膝蓋安撫她，好交情由此可見。