瑪格羅比在片中飾演急於成名的好萊塢女星。（UIP提供）

珍史瑪特劇照。（UIP提供）

《巴比倫》場面華麗。（UIP提供）

《樂來越愛你》金獎導演達米恩查澤雷編導的全新力作《巴比倫》，日前曝光首支預告，該片集合「小布」布萊德彼特、「小丑女」瑪格羅比、迪亞哥卡爾瓦領銜主演，刻劃多個角色在好萊塢創立初期的起落，及他們野心勃勃、狂野不羈、全面失控的人生故事。

電影故事背景設定在1920年代洛杉磯，從無聲電影到有聲電影的過渡時期。小布飾演野心勃勃的電影製作人，表面上沉迷於紙醉金迷，但內心正盤算著更大筆的生意。預告片中可看到小布飲酒作樂的誇張模樣、不僅大跳滑稽舞步、搞笑跌落窗台，狂妄不羈的演出令人相當期待。

堅強的演員陣容還包括賈方艾德波、李麗君、珍史瑪特、P.J.拜恩、盧卡斯哈斯、奧莉維亞漢密爾頓、陶比麥奎爾、麥斯明格拉、羅瑞史科佛、凱瑟琳華特斯頓、Flea、傑夫高林、艾瑞克羅勃茲、伊森索普、薩瑪拉威明、奧莉維亞魏爾德等人。《巴比倫》預計2023年1月20日農曆春節檔在台上映。

https://youtu.be/Fv6fAc6uhH4

《巴比倫》一刀未剪官方預告。（UIP提供）