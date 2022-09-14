桃園市⻑候選⼈鄭寶清及其競選團隊今天與9位桃園市議員參選⼈召開策略聯盟會議，商討相互合作競選的策略及相關事項，希望透過桃園這場選舉共同打拼，並宣揚「愛桃園、愛鄉⼟」的價值理念，打破桃園被國、⺠兩⼤政黨「暗⿊勢⼒」壟斷利益與資源的分贓政治結構，也將以串聯合作宣傳造勢的作法突破⽬前我們逐漸被主流媒體的刻意封殺局⾯，讓桃園市⺠可以充分瞭解到我們這群參選⼈想要為桃園百姓共創未來美好家園的努⼒與決⼼。

⽬前我們初步達成如下的資源共享合作項⽬，包括有鄭寶清及市議員參選⼈的招牌、紅布條合掛、聯合⽂宣⼝罩的製作、聯合短影⾳影⽚、聯合⽂宣及資料宣傳，以及重要⾏程或造勢活動的聯合⾏動。未來也還會有更多相互奧援的政治與政策議題來分進合擊，包括鄭寶清與台北市⻑ 參選⼈蘇煥智、台南市⻑參選⼈許忠信等⼈及多位社會菁英，近期正在合作串聯推動的「⼆次⺠ 主運動連線」，也即將正式登場並串聯各地的縣市議員參選⼈來共同合作推動深化台灣的⺠主，為台灣打造更加清明、透明且更公平、公正的政經社會環境，讓台灣百姓可以在更⺠主深化的政治環境當中，迎向美好、快樂與有幸福感的未來。

今天，我們來共同研商的桃園市各選區市議員候選⼈有，袁慧⼼、官正平、陳品杰、游智彬、吳正吉、伍世⽂、簡維成、劉哲夫與段樹⽂（親哥哥代表）等9⼈，決定共同合作聯合造勢，也希望未來還有更多的參選⼈認同我們的價值理念願意加⼊，⼀起共同「領航桃園起⾶」，打造新⺠主桃花源。