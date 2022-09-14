台南市議員第一選區國民黨參選人姚正玉（右）說，過去一段時間的基層拜訪，讓她在鄉親心中留下印象，也感受到大家對在野女性及新人的期待。（摘自姚正玉臉書／張毓翎台南傳真）

台南市議員第一選區民進黨參選人沈家鳳14日率先在臉書上公布競選總部成立的時間和地點。（摘自沈家鳳臉書／張毓翎台南傳真）

台南市議員第一選區民進黨參選人王宣貿（左一拿扇子者）說，身為新人的他，必須靠勤跑來補足陸戰組織力。（摘自王宣貿臉書／張毓翎台南傳真）

年底九合一大選倒數不到3個月，前陣子受疫情影響，台南少見滿街跑的宣傳車或造勢活動，不過，隨著投票日接近及陸續解封，選情開始加溫，有的老將每周透過協助辦理活動、成立競選總部來凝聚支持力，新人則更加勤走基層拜訪，緊握每雙選民的手。

南市議員第一選區拚連任的國民黨老將蔡育輝，服務處團隊9月開始，已連續2周末在天鵝湖公園、長勝營區協助辦健走活動；此外，身兼新營濟安宮主委的他，中秋節還舉辦博狀元餅活動與民眾搏感情。同選區無黨籍老將趙昆原，上周與真武殿上帝廟為重修慶成謝土，合力邀請明華園到場表演。

南市第一選區應選6席、共計9人登記，包含國民黨籍張世賢、蔡育輝、姚正玉3人；民進黨籍王宣貿、沈家鳳、李宗翰、劉米山4人；無黨籍趙昆原、廖志峯2人。其中，沈家鳳14日率先在臉書上公布競選總部成立的時間和地點，邀請鄉親們蒞臨。

該選區唯二的女性參選人姚正玉說，過去一段時間的基層拜訪，讓她在鄉親心中留下印象，也感受到大家對在野女性及新人的期待，選戰最後階段，將會凸顯個人的媒體人監督本色和戰將特質，與對手來場「超級比一比」，力拚國民黨在這個選區第3席。

民進黨王宣貿說，他天天站街頭，接觸不同年齡層的選民，或是像前幾天中秋節連假3天，跑了將近100場的烤肉趴，看到人家聚在一起烤肉，也主動加入一起幫忙烤、發扇子、聊聊天；身為新人的他，必須靠勤跑來補足陸戰組織力。