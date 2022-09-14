桃園綠線捷運G04站未來將與捷運三鶯線延伸八德段銜接，可謂是四通八達， 14日辦理G04-1土地開發案招商說明會，與多家建築開發企業交流並廣納意見，預計明年下半年將正式招商。

捷運工程局表示，G04站位於桃園市八德區介壽路二段與建國路口南側旁，採地下站體設計，周圍有大湳森林公園、大湳市場、國民運動中心、公托中心、大成國小、兒童玩具圖書館等公共設施，旁邊更是大湳生活圈，食衣住行育樂俱全，且G04站離國道2號八德交流道僅需5至10分鐘，交通便捷性高，有著許多開發優勢。

捷工局副局長楊鐘時說，G04-1捷運開發區土地開發案，預估總投資金額約15億元，總開發價值約31億元，其基地面積約932坪，產權原為私人所有，土開大樓初步評估可興建地上19層及地下4層，總樓地板面積約1萬坪，捷運局先興建捷運共構基礎，預留商業、辦公及住宅等產品彈性規畫，明年會辦理公告徵求投資人相關作業，預計明年下半年正式招商。

捷工局14日辦理招商說明會，吸引多家大型建築開發業者出席，其中也不乏在地大型企業，包括三本建設公司、桃大建設公司、璟都建設公司及宜誠建設公司等。捷工局強調，未來將以雙捷運3基地開發，串聯森林公園與住宅社區為主軸，打造出八德大湳地區商業新核心。