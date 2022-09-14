中油桃園煉油廠逾百名保全、清潔員全勞務委外，工會屢屢爭取年資併計的特休假，但卻都無效，甚至被以1年1約要脅明年恐沒工作，民眾黨桃園市長參選人賴香伶接獲陳情，14日到場聲援，爭取追償至少5年內年資併計。桃煉廠強調都有編預算，但承攬商和員工對年資計算有歧異，會持續要求依合約辦理。

中油桃園煉油廠勞資會議代表韋建茂說，中油在賴香伶以前擔任台北市政府勞動局長爭取下，全中油都實施年資併計的特休假，唯獨桃園煉油廠不實施，甚至罔顧總公司2019年12月的來文要求，造成桃園煉油廠逾百位保全、清潔等勞工的特休假一直被剝削。

「桃園市勞動局真的很可惡！」韋建茂也斥鄭文燦主政下的市政府漠不關心，勞工求助時，勞動局人員還稱：「你這是一年一約，可能會沒有工作」，用跟資方一樣的口氣威脅，大家都心生畏懼不敢講話，走投無路下，希望賴香伶能幫弱勢無助的勞工爭取。

賴香伶說，桃煉廠應根據相關行政法規解釋或法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資併計、特休假照實際年資折算加給，即使桃煉廠今年會執行，但勞務委外人員前幾年的權益已受損，她將與工會全力協助，幫勞務委外人員追償5年內的特休假權益，呼籲市府勞動局盡快動起來，透過勞動檢查或加強要求輔導改善。

桃煉廠和台灣石油工會第六分會共同發聲明，強調2020年起就已編列足夠預算納入勞務採購契約，但每年得標廠商不同，休假年資的計算方式仍在協調中，會依法督促承攬商依合約內容、以及勞工實際工作情形執行。

勞動局則稱並未接獲勞資調解或勞檢申請，鼓勵勞工申請調解，也呼籲事業單位應善盡雇主責任。