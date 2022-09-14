新生高架「紅牌重機」遭3車夾擊命危！ 驚悚畫面曝光

台北市新生高架橋今日發生一起死亡車禍，一名重機騎士疑似因為來不急煞車，撞上前方的自小客車，隨後更被後方車輛追撞，送醫前就失去了生命跡象。這名騎士過去曾在超過30萬人追蹤的天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》擔任小編，事故發生後，氣象局長鄭明典也發文哀悼，讓許多網友感到不捨。

這起車禍發生在今（14）日上午7時左右，35歲的柯姓保全大夜班下班後，騎著重型機車返回租屋處，由中山區新生高架橋往北，行經長安東路匝道上方時，疑似因煞車不及，與前方車輛碰撞後噴飛倒地，而後方兩車因煞車不及再次追撞，導致柯姓騎士被卡在車底，醫護人員抵達現場時，柯姓騎士已經沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，整起事件仍有待警方進一步調查。據悉，騎士的母親聽聞愛子死訊，一度難過得泣不成聲。

柯姓騎士在臉書上的個人簡介為「交通達人、天氣研究者」，且曾在擁有超過30萬粉絲追蹤的臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》擔任小編，平時熱衷分享天氣資訊，提醒網友注意颱風、降雨等情況，在事發前不久才發文：「颱風外圍環流已經遠離台灣了，天氣也穩定下來」。

柯姓重機騎士騎車返家發生車禍，朋友代為發文。（圖／翻攝自FB）

對此，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早先是發文替柯姓騎士集氣，祈求上天能幫他度過難關，但讓人不捨的是，粉專隨後就證實了騎士過世的消息，氣象局長鄭明典也在個人臉書發文哀悼，「一位氣象同好！RIP」，不少網友也感到鼻酸，紛紛留言「兄弟一路好走」、「感謝大大一直以來的付出…RIP」、「願逝者安息，請節哀」。

這名重機騎士曾在氣象粉專擔任小編，該粉專也發文為他集氣。（圖／翻攝自FB）