美女主播張若妤在主播台播報專業、言談清晰，因此培養出一批忠實觀眾群，私下常和大家分享生活點滴，不過近日她不幸染上新冠肺炎，不僅在IG的上一篇貼文已是8月底，更暫時消失在主播台上，所幸昨(13日)張若妤終於曝光自身近況，透露已咳嗽咳到「微血管破裂」，甚至還引起味覺與嗅覺消失。

張若妤昨(13日)在IG向大家說明，確診新冠後的身體症狀，她表示自己這陣子睡睡醒醒，期間不時會劇烈咳嗽，甚至咳到眼周微血管破裂，連帶眼窩、眼角、眼下都佈滿細小紅點；所幸，張若妤也有好消息，她以「幸好喉嚨沒有像吞了一千根針般的劇痛」形容，表示喉嚨狀況還算可以，目前整體狀況都在好轉中。

見此，有擔心她的觀眾就詢問：「好久沒看到若妤了，情況有好轉嗎，早日出關回歸」，張若妤則回應：「快出關了，只是聲音怪怪啞啞的，沒有嗅覺跟味覺也有點困擾」，甚至她說連咖哩飯都嚐不出味，還因此打出哭臉表情符號；此外，她補充說，自己有服下維他命C和清冠，並許願身體完全康復後大吃一頓。

張若妤曾說人生不停挫折，但其實只是心態問題。(圖/張若妤 IG)

張若妤曾提及面對挫折的人生觀，她表示，「生活裡少不了磕磕絆絆，或許人生真的是一種修行，修的不僅是苦難，也是心態⋯」，因此得把握每一個看似簡單平常的一天，而這次突如其來的確診消息，其實也是人生的一道關卡，但她認為「老天爺會給你這道題，是因為知道你過得去。」而現今疫情又開始升溫，她希望大家都能健康平安。