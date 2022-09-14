國民黨中央今天召開中常會，討論黨員違紀參選案，其中花蓮有市長魏嘉賢等8人因違紀參選，遭黨中央祭出開除和撤銷黨籍處分，依照黨規，中常會通過後便立即生效。縣黨部表示，首波主要針對縣議員、鄉鎮市長及重要黨職人員作出懲處，還會有第二波處分案。

依據國民黨黨員違反黨紀處分規程第11條，黨員經開除黨籍，6年之內不得請求恢復黨籍，經撤銷黨籍，3年之內不得請求恢復黨籍。

國民黨中常會今天通過22件黨紀處分案，花蓮有8人列遭開除和撤銷黨籍處分，遭開除黨籍處分的有，登記參選鳳林鎮長的林建平、參選吉安鄉東昌村長的吉安鄉黨部前主委邱永双。

撤銷黨籍處分的是，參選第一選區縣議員的魏嘉賢，參選第三選區縣議員的沈君茹，參選第四選區縣議員的黃鈴蘭，參選第六選區縣議員的蔡依靜，參選第八選區縣議員的田韻馨以及登記參選萬榮鄉長的莊廷模。

其中，邱永双是現任黨代表，又曾任花蓮縣議會黨團書記長、吉安鄉黨部主委等重要黨職，加上4年前違紀替參選吉安鄉長的邱展謙輔選，與其他7人同被列入第一波懲處，且遭到開除黨籍的重懲。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，第二波會將列入違紀參選鄉鎮市民代表、村里長，或是有違紀輔選情節重大者，相關名單還在彙整，依程序必須先召開縣黨部考紀會，送縣黨部委員會通過接著才提報黨中央，至於相關期程須配合中央考紀會的時間。

遭黨紀處分，現任鳳林鎮代表會主席林建平指無法認同國民黨非公平公正的做法，決定以無黨籍參選。花蓮市長魏嘉賢登記參選議員時則指出，違紀參選將面臨黨紀處分，心情勢必受影響，但服務的心不會受到影響。