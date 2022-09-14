國民黨桃園市長參選人張善政研究報告案延燒，張稱有簽保密條款，不能透露過多資訊，農委會主委陳吉仲日前否認有簽此條款，但部分合約內容曝光後，農委會今強調，未與任何一方簽「終生保密」合約，任何科技計畫契約都會對研究成果與執行情形訂定相關保密行為。張競辦質疑，說法前後矛盾，籲陳吉仲出面說明。

針對農委會下午最新回應，張善政競辦發言人何元楷表示，宏碁當年與農委會簽的合約中第十條之一，明訂為保密條款，其中全文為「計畫主持人及計畫參與人員均嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員…」，白紙黑字寫明須嚴守保密，但農委會仍要繼續沈淪，甘願作執政黨的政治打手？

何元楷說，陳吉仲不只一次說明，沒有和宏碁簽保密條款，如今內容被揭露，確實有保密條款，鐵證當前陳卻突然神隱，把壓力丟給發言人，改口說此契約非「終生保密」，說詞前後矛盾令人匪夷所思，彷彿陷入無限迴旋，甚至還以「農委會2週前已依法提供給索取資料的立委，顯示農委會檢視相關計畫已無保密必要性」來回應外界。

何元楷質疑，身為甲方的農委會，本就擁有可公開的權利，這跟乙方不能公開內容違背保密條款有何關係？何強調，外界要求陳吉仲出面說清楚，公開行文給宏碁，闡明沒有保密協定的問題，現在又多了一條「請解釋為何說詞前後不一」。

何元楷呼籲，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬先前說「保密條款是張善政自創」，現證實真的存在，雖不確定鄭是故意裝傻，還是身為立委卻搞不清楚法律責任，只為打而打，只為選舉而不擇手段抹黑，但能確定桃園市民對民進黨粗糙的選舉手法都已看得很清楚。