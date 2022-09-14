洪榮宏與苗可麗、張文綺、潘君侖參與東森《花甲少年趣旅行》第2季。（東森綜合提供）

歌手洪榮宏參與東森《花甲少年趣旅行》第2季，旅伴還有苗可麗、張文綺、潘君侖，他笑說接下實境節目是滿新的嘗試，並帶大夥走訪故鄉台南，大讚當地有很多小吃，推薦「鱔魚意麵、米糕」是必吃美食，受訪時表示還沒帶小11歲老婆「小鄧麗君」張瀞云回顧小時候成長的地方，此行將順道帶她一起遊玩。

洪榮宏2017年梅開3度迎娶張瀞云，結婚至今5年，感情甜蜜。不過，他透露最常與老婆因開車導航起爭執，後來出遊前他會先做功課，大概知道要怎麼開，爭執次數也越來越少。他也傳授婚姻的保鮮秘訣，「我後來才學會說男女大不同，吵架的話男生要先低頭，也不能大聲要緩下來，過了就好。」

雙魚座的洪榮宏也很懂浪漫，認為「儀式感」很重要，跟老婆說「我愛你」等情話不可少，生日、情人節等節日也經常給她驚喜，像是偷偷準備蛋糕、鮮花，但他今年太忙碌忘記老婆大人生日，遲了一天才獻上鮮花，幸好老婆沒有生氣，讓他順利過關。