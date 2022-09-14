台中許姓男子因罹患思覺失調症，於今年5月竟毆傷父親，重擊腦幹受損陷深度昏迷中，台中地檢署認為，男子辨識能力降低，依新修刑事訴訟法第121之1條規定，向台中地院聲請暫行安置獲准，檢方今依傷害致重傷罪嫌起訴男子，移審後院方裁定由精神醫療機構安置，為修法後全國首例。

台中地檢署指出，許男在其住處以徒手重複重擊其父親頭、臉及身體等部位，導致許父頭部外傷併顱內出血、左側鼻骨骨折、左側肋骨骨折、呼吸衰竭及水腦症等傷害，母親上樓察看時，並徒手拍打許母後腦杓，母親受到驚嚇趕緊報警。

許姓父親經送醫急診後住院治療，接受多次手術急救後，仍處於深度昏迷，因傷及腦幹，無法自主呼吸，需氣切及置放鼻胃管，已達身體機能重大難治之程度。檢方蒐證許犯罪證據及先前就醫資料，發現許有思覺失調症，明顯精神異常，向台中地院聲請精神醫療機構施協助暫行安置獲准。

台中地檢署認為，許男曾有精神科就診紀錄，診斷為思覺失調症，於案發前未規則服藥，精神症狀較明顯，包含幻聽與父親、家人等，利用邪靈傷害他及遭邪靈入侵致，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著降低情形。

但台中地檢署依據被告在事發過程中舉動，認為父親為主使者，僅毆打父親而非毆打在旁阻止的許母，對外界事物，並非全然缺乏知覺理會及判斷作用，未達不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力情形，14日偵結，依法提傷害致重傷罪嫌起訴。

台中地檢署指出，當精神疾患觸法且犯罪嫌疑重大，並具有危害性、急迫性時，檢察官可聲請、法院也可依職權運用「暫行安置」制度，在判決確定前先入醫療機構安置，兼顧刑事被告醫療需求、程序權益保障及社會安全之防護，以強化社會安全網。