61歲國民歌王周華健1986年與美國籍康粹蘭結婚，夫妻育有兒子周厚安、愛女周厚恩，一家四口顏值相當高。近日，周華健在美國舉辦巡迴演唱會，抽空帶家人到餐廳吃飯，被幸運的民眾巧遇，女兒和女婿的長相跟著曝光。

一名女網友在社群平台開心地PO文表示，看周華健的演唱會，竟在餐廳巧遇偶像，成功的獲得合照；畫面中，周華健頭髮濃密、笑容滿面，穿深色的T恤，身形很壯碩，狀態相當好；而他為配合拍照的需求，將身體微靠向女粉絲，更親民的是，周華健在粉絲的眼鏡盒上簽名，讓該粉絲高興不已。

粉絲巧遇周華健。（圖／小紅書）

此外，周華健還跟粉絲介紹同桌的女兒和女婿，態度相當親切，完全沒有大明星的架子；粉絲透露周華健的女兒周厚恩長得比較像媽媽，五官深邃宛如洋娃娃，女婿則是白種人。

粉絲透露周華健的女兒長得像媽媽，女婿則是白種人。（圖／小紅書）

周華健的兒子周厚安跟隨爸爸的腳步，於2014年出道當演員，相較之下，女兒和太太低調許多，不過周厚恩曾在舞台上跟爸爸合唱，周華健有演出時，老婆也會愛相隨，一家人的感情非常緊密。