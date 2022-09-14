北投士林科技園區近期成為各建商推案熱區，其中包括有台北神秘三大地主之稱的「隆遠集團」，一項低調鮮少在鏡頭前曝光的隆遠集團，其新接班人董事長莊子華今（14日）接受媒體採訪表示，家族不動產和土地大多為曾祖父、祖母留下，目前還沒全數整理，究竟有多少土地和資產仍無法估算。

根據工商時報報導，源自大稻埕的百年家族「隆遠集團」最早可追溯至清朝，最初在日治時期以「莊義芳商行」開業，主要經營黑糖、麵粉等雜貨生意，後轉為組織型，多角化發展的「株式會社」，進行不動產交易生意。

隆遠集團在北部有不少不動產、土地，莊子華估算，家族在台北市北投、士林、萬華、內湖、社子島，新北市汐止、八里台北港，以及桃園等地都多有置產，但這些大多是從曾祖父、祖母所留下，而其他有不少為母親陸續買進。他表示，目前尚未全數整理，究竟有多少坪數和資產還不得而知。

莊子華坦言，他母親即將要過大壽，曾告誡不要接受媒體採訪，不過他後來並未遵守；而父親則經常勉勵他要多作公益回饋社會，「莊義芳商行」取名正是反應家族的核心價值。

「隆遠集團」近期擬推的建案「心仝聚」，莊子華指出，他母親多年來買下不少房地產，後來都被指定為古蹟，對這些老東西非常有感情，因此在北市科首推的住宅新案，也以「心仝聚」命名，仝即為同，也連結隆遠集團對土地和建築的同心關注。