桃園楊梅8月初強降雨導致埔心火車站後站周邊水淹及腰，議員周玉琴斥非偶發單一事件，要求市府改善。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

楊梅埔心火車站上月因強降雨大淹水，不但水深及腰，機車也倒一片，議員周玉琴14日直指非偶發單一事件，前站改善後淹水和緩，但後站仍逢雨必淹，市長鄭文燦說，將分3階段處理，側溝清淤已完成，雨水下水道第一期施工中，目前也在爭取3200萬元經費，可望有效解決埔心車站淹水問題。

周玉琴說，楊梅地區今年8月初出現強降雨，造成埔心火車站後站仁平路與梅獅路一段淹水，一度水深及腰，細究原因是該地區下水道涵管銜接問題，直指瑞溪路及梅獅路二段等雨水下水道工程完工後，前站淹水情形較為和緩，但後站仍屢次發生淹水問題，要求市府水務局儘速改善。

水務局長劉振宇說明，短期而言，市府已完成梅獅路一段側溝清淤作業，有初步效果，會納入年度重點清疏點，也會建置排水溝、路面水監設備，完善即時淹水警訊報系統，預計10月可完成下水道及路面淹水監測站。

劉振宇說，中期而言，針對下游水路疏通，市府已辦理「楊梅PC-M幹線雨水下水道第一期改善工程」，將於明年1月底前完工。針對上游水路至埔心車站處，規畫「楊梅PC-M幹線雨水下水道第二期改善工程」，所需經費約3200萬元，將爭取中央預算辦理，只要爭取到預算就會動工。

劉振宇說，長期則是利用廢棄灌溉溝渠，改建為下水道，完工後會再建置檢測系統。鄭文燦說，楊梅PC-M幹線雨水下水道完成後，將有效解決埔心車站淹水問題。