大陸32歲女星徐冬冬近年在網路劇和電影都有好表現，而她擁有35E傲人上圍更被冠上「第一美胸」，還因演出《賭城風雲III》成為新一代「晶女郎」；徐冬冬外型豔麗經常遭懷疑整形過，今（14日）她無預警曬出一張洗臉素顏照，直言「雙眼皮埋過線」，讓網友大讚她太誠實。

人紅是非多，徐冬冬藉由拍戲打開知名度後，遭黑粉各種亂罵是常有的事情，先前遭狠批「這位姐真的不紅又賤兮兮的」，她霸氣親回「我不賤我只是不紅」，高情商處理讓她獲得大眾好評，好感度大增；而徐冬冬近日更把微博當朋友圈，自己爆料整形過。

徐冬冬無預警自曝有整形，她的雙眼皮是埋過線。(圖/ 摘自徐冬冬微博)

徐冬冬今日下午在微博上傳一張洗臉素顏照，臉上都是白色泡沫，只露出一雙水汪汪大眼睛和完美唇形，膚況看起來極好；但徐冬冬卻自己爆料，「我雙眼皮埋過線」，原來她的雙眼皮並非天生的，讓網友都超驚訝，還稱讚完全看不出來。

沒想到徐冬冬自曝雙眼皮真相，立刻掀起熱議，「閒著沒事自拍還爆料自己雙眼皮埋過線，這姐姐也太誠實」、「還挺真誠的，要走真性情路線了嗎」、「一個大美女結果是個喜劇人，愛了愛了」、「雖然不太認識徐冬冬，但她這樣比一些整了說沒整的女星好多了」。