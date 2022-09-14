出道56年的資深藝人劉引商驚傳已於14日凌晨於睡夢中辭世，享壽85歲。她的女兒透過友人發聲明，表示劉引商於9月8日確診新冠肺炎，但沒有高燒或其他不適，原本將於15日解隔，但不幸離開。因礙於防疫規定，須盡快火化，於14日晚在二殯進行火化。

劉引商的女兒表示：「家母生前已選擇環保葬，由於父母皆安放在陽明山臻愛樓，所以會選擇陽明山花葬區，與父母作伴。家屬感謝各界關心，屆時會再宣布追思會時間。謝謝。」

劉引商在《你好，我是誰》裡的身影。（大愛電視台提供，黃華安攝）

劉引商今年5月出席與寇世勳、崔佩儀主演的大愛戲《你好，我是誰》試片記者會分享拍攝甘苦，她戲裡演失智老人，戲外則坦言去年5月罹患淋巴癌第二期，1年來經過6次化療，撿回一條命。她當時透露，去年5月拍攝《你好，我是誰》時住嘉義飯店，有天洗澡發現腋下腫了一塊，到醫院做穿刺檢查出良性乳腺瘤，但因逢疫情三級警戒無法開刀，隔了2個月腫瘤變大，她緊急開刀取出，化驗後竟已是淋巴癌第二期，醫生建議化療時，她一度拒絕，後來經勸告「淋巴癌最容易治、最容易好，不要放棄」，回想化療掉髮依然很心驚，「一抓就掉一把頭髮，真的沒想到會這樣」，後來癌細胞消失，看到新長出來的都是黑髮，她也保持樂觀心情過生活，只需每月回診追蹤即可。

劉引商驚傳確診過世，今晚火化。(圖／本報系資料照)

劉引商1966年參與個人第一部電影《幾度夕陽紅》出道，1969年為中視暨台灣電視史上第一部連續劇《晶晶》主演之一，2019年曾以《帶媽媽出去玩》獲台北電影獎最佳女主角，出道56年的她，一直活躍於影視圈，是陪伴老中青台灣觀眾一路成長的大小銀幕熟悉面孔。