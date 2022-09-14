上班前或下班後買杯咖啡喝，已經成為大部分台灣人的日常，超商也瞄準商機，賣起咖啡，但日前有網友在雲林某間7-11門市買一杯中熱拿，要價75元，質疑也漲得太兇了，引發討論，但有內行網友一看秒懂，表示很正常。

網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》PO文「為何旗艦店的咖啡特別貴」，他表示自己到雲林某小七旗艦店買了一杯中熱拿，還被店員好心提醒「現在免費升大杯」，讓他高興的直說好，沒想到結帳被收75元。

原PO不解，提醒店員自己點的是中熱拿，只見對方回「我們是旗艦店，所以比較貴喔」，讓他當場決定不喝了，傻眼表示，75元都可以去一般的小七買特大杯了。

不少網友也看呆：「未免太貴了」、「旗艦店價格也是旗艦等級」、「如果說在武嶺那種高山上我能接受，平地賣這價格太誇張」、「不合理+1」、「可能有額外撒金粉」、「那家店外面還沒特別註明是旗艦店，傻眼」。

但也有資深咖啡愛好者解答：「你點到的是不可思議咖啡，咖啡豆很貴」、「這是旗艦店特有的啦，跟一般City Coffee完全不同」、「正常，不可思議咖啡本來就很貴」、「不可思議咖啡等級比一般高很多哦」、「咖啡豆跟機器不一樣，而且跟精品咖啡價錢差不多」。