坤輿科技公司欲在苗栗縣造橋鄉設置廢棄物掩埋場，地方居民組成自救會抗爭，並贏得行政訴訟官司，也使坤輿試運轉計畫告終。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（14）日就在臉書上承諾，「當選苗栗縣長後會依法行政、公開徹查案件，讓真相水落石出，還龍昇村鄉親一個交代，更要杜絕未來發生類似案件」。

徐定禎在臉書上PO出一篇「反坤輿自救會抗爭勝利！」的文章表示，「今日上午，反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會宣布抗爭勝利，坤輿掩埋場的同意許可文件正式失效」。徐定禎表示「抗爭一路走來，龍昇村村民堅持了650天」，更感謝立法委員洪申翰、湯蕙禎，和苗栗縣議員陳光軒、曾玟學 、陳品安，以及許多政治工作者都提供很多幫助，更重要的，謝謝每一位勇敢站出來捍衛家鄉的夥伴，黑衣人暴力衝突沒有嚇阻堅守家園的決心，「謝謝龍昇村的鄉親們，大家做到了」。

徐定禎坦言，坤輿掩埋場開發案疑點重重，縣府發放試運轉許可時是否有放水的嫌疑，還需要進一步徹查。徐定禎也承諾當選苗栗縣長後會依法行政、公開徹查案件，讓真相水落石出，還龍昇村鄉親一個交代，更要杜絕未來發生類似案件。

最後徐定禎表示，「為了家鄉，苗栗鄉親們挺身而出，抗爭有了初步的戰果，但是坤輿業者目前已經向法院提出上訴，爭取法院駁回中止試運轉的判決，我們勢必還有一段漫長的過程要走，過去苗栗人一起為了家鄉全力抗爭，未來我們也不會缺席，我會繼續和鄉親站在一起，我們要堅定走下去」。