白冰冰今談到女兒白曉燕，忍不住淚灑會場。（鄭宜熏攝）

白冰冰今出席白曉燕文教基金會25周年暨《燕兒慢飛》繪本套書發表會。（鄭宜熏攝）

陳孝志與白冰冰34年交情，今也到場力挺。（陳孝志提供）

林文勝（左）將接任白曉燕文教基金會董事長。（陳孝志提供）

綜藝大姐大白冰冰今（14日）出席白曉燕文教基金會25周年暨《燕兒慢飛》繪本套書發表會，她也宣布卸任基金會董事長，她笑說不會捨不得，「我再幾年就70歲了，所以交給年輕一代。」而基金會25年期間共捐出3000多萬，幫助3907名警察子弟。

余苑綺上月病逝，余天傳出走不出喪女之痛，身為余天、李亞萍好友的白冰冰稱第一時間有去安慰，她以過來人角度認為余天當下可能還「霧煞煞」，「 我覺得3個月後他才會『見真章』，3個月後他會更難過，這必經的，是我的經驗談。」透露靠睡前唸《地藏王菩薩》才挺過陰霾。

白冰冰淚憶當年女兒白曉燕被撕票，坦言這「痛」不會好，簡直如同把心掏出來，形容「就像被劍刺進去，又倒把刺出來，每次痛得不得了」，並感謝好友費玉清那時天天到家裡，整整陪她2個月，「每一個人的心意我都緊緊地記住，25年了痛恨減少了，傷痛不要去碰到還可以，但我要走的那一天，聽說影片都會回轉一次，我可能會是滿滿地在想，誰是我的恩人，誰幫了我多少。」

她心疼女兒身為「一個人」很委屈，「她身為我的小孩，何苦要受這個委屈，太委屈了。」所以白冰冰看到跟女兒同年的人都當媽媽了，想到白曉燕還在世的話，自己也是名符其實的阿嬤，雖感慨沒老公、小孩陪伴，幸虧有好朋友們的幫助，「我一個人過得很好，我也將演藝圈的新生代，通通當作自己小孩，不管是不是我的旗下藝人，我都照顧。」

林志穎7月22日駕駛特斯拉載6歲兒子去比賽途中，於桃園自撞發生嚴重車禍重傷，面部、肩膀多處骨折，經歷數次手術治療返家休養中。白冰冰和林志穎的媽媽林金花是閨密，談到林志穎現況，她說當時要去醫院看他，因加護病房限制人數進不去，不過白冰冰日前有去他家造訪，透露再過一陣子，林志穎就會漂漂亮亮的跟大家見面，所以有傷到臉？白冰冰回：「沒有，沒有，小小縫了一下，OK的、沒事，現在的醫療那麼棒。」