推特是許多老司機常使用的社群軟體，隱藏許多黑暗秘密。一名人妻近日收到陌生人臉書私訊「這是妳老公嗎？」和一個連結，沒想到竟是老公的推特帳號，他時常回覆一些PO出裸露照片、做愛影片的女孩子，留言極盡挑逗、曖昧，讓原PO直呼自己快瘋掉。不過網友分析，原PO老公多半是在打嘴砲而已。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，她的臉書收到陌生人私訊，內容提到「這是妳老公嗎？我覺得很像是，你要不要去確認一下？」確認之後是老公推特，也讓她踏入推特的世界，沒想到老公常在推特上回覆一些女孩子的裸露照片、做愛影片，每一句話都極盡挑逗、曖昧，還發了幾篇文章訴說做愛很美好，對象卻都不是她，讓她懷疑老公可能出軌，但又不敢直接攤牌。

原PO透露，她和老公從學生時期交往到結婚至今近20年，婚姻、性生活基本上都沒問題，只有偶爾她工作忙碌、身體不適會拒絕求歡，老公對她也很疼惜，甚至為了她無法懷孕而向公公、婆婆說明到兩人釋懷；原PO指出，老公追蹤的女生有些可以付費約會、外約發生關係，讓她懷疑可能有出軌偷吃，可是老公的作息、對她的態度又很正常，讓原PO完全不知道應該如何應對，「我真的快瘋掉了」。

對此，許多網友紛紛回應，「冷靜點，有些男人是有色無膽，純打嘴X」、「冷處理，先觀察一陣子，看他有沒有不正常的行蹤，如果沒有，就是想看其他女人而已」、「在乎，就好好溝通吧！」

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