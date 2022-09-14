網拍模特兒「妍安」呂芷葇外型甜美亮眼，早年拍攝許多網拍服飾，時尚表現力強，讓許多粉絲忍不住掏腰包購買。後來她創立服飾品牌當闆娘，結婚後常與老公Alpha曬恩愛，人氣不減反增，擁有52萬粉絲，受到許多人喜愛。近日她和老公出國玩，沒想到夫妻上車後發現沒買票，老公去買票後車子直接開走，讓妍安直呼：「驚魂的小插曲」。

妍安今（14日）發文，透露到法國旅遊時發生了驚魂的小插曲，夫妻倆到法國巴黎後馬上轉國內班機到南法尼斯，行李有三大箱再加上登機箱、攝影裝備等，其實移動上有些吃力，他們把所有行囊扛上公車才想起來沒買車票，老公Alpha立刻衝下車買票，妍安則負責顧行李，沒想到老公剛買完車票，公車就關門開走了，讓夫妻倆隔著車窗傻眼對望。

她無奈透露心境：「這一刻應該是我最無助害怕的時候，人生地不熟，我一個女生根本拖不動四咖行李，又擔心治安問題」，好在過程中有遇到熱心的法國人，幫忙抵住因煞車而飛出去的行李，還有好心婦人幫忙抬行李下車，讓她在異國倍感溫暖，後來只能在車站等老公坐下班車過來，不過妍安也透露，「那時候超怕被搶，在看到老公來接我時差點感動落淚」。

她有感而發：「旅途中發生的每個回憶，不管好壞都因為『人心』而更有溫度」，好身材的她也曬出許多在法國的辣照，大方露出渾圓美胸搭配藍天美景，讓許多網友直呼太美了。