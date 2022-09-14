得知張震將演出《毒梟聖徒》，黃晸珉相當驚訝。（Netflix提供）

由韓國影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮，加上金馬影帝張震特別演出的Netflix新劇《毒梟聖徒》在中秋連假上線，截至13日為止，據Flix Patrol網站的統計，已進入全球80個國家與地區的本日Top10節目排行榜，並且登上美國本日TOP10第5名，囊括台灣、韓國、新加坡、香港、肯亞、摩洛哥、越南等地共8個本日TOP10節目冠軍，14日最新出爐的「Netflix Top 10」統計，該劇自9日上線不到3天的時間，就已在全球創下觀賞時數共2060萬小時的紀錄，攻上非英語影集排行榜第五名。

劇中最讓觀眾津津樂道的，莫過於劇情靈感來自韓國毒梟趙奉行的真實犯罪事蹟，儘管導演和編劇對於影集中的角色設定、故事發展都有進行許多更改，但今年已70歲的韓國籍國際毒梟大王趙奉行年輕時離鄉背井，在1990年底到2000年初居住在蘇里南經營大規模販毒組織，2009年在韓國國情局與美國緝毒局以及巴西警方合作下被捕，2011年被判刑有期徒刑10年的真實故事依舊是當年轟動全韓國的事件，如今的趙奉行已服刑期滿出獄，根據韓媒報導，出獄後的趙奉行已回到蘇里南低調過著日子。

河正宇飾演的民間商人「姜仁久」也確有此人，但國情局為保護他的身份，至今依舊以代號「K」來稱呼，韓國議員河泰慶就有出面表示現實生活中的韓國有好幾位「姜仁久」以及「崔昌浩」（朴海秀飾），民間人士與國情局合作並非只有好的結果，目前已有19名國情局要員在秘密任務中喪命，議員表示希望觀眾在觀賞《毒梟聖徒》的同時也能考慮到國情局要員的辛勞。

此外，河正宇在影集中獲得熱愛棒球的黃晸珉贈送韓國棒球名將朴贊浩之簽名球，始終不相信是真品，直到朴海秀來訪，並得知在獄中的黃晸珉最想要回簽名球時，才開始相信對方所說的可能不是謊言，導演尹鍾彬、河正宇都是眾所周知的棒球迷，在朴贊浩活躍於美國職棒大聯盟時就常守在電視前為他加油。更令人意外的是，朴贊浩竟也在自己的IG發文：「只有我驚訝嗎？居然出現了我的簽名球，而且是我的親筆簽名球，價格應該很貴吧！」對於劇組的用心表示肯定，也稱讚《毒梟聖徒》相當好看。

Netflix日前也公開了《毒梟聖徒》主演群錄製的製作特輯影片以及主演群記憶力大考驗。在製作特輯中，黃晸珉透露了第一次聽到張震要演出時的反應是「他真的要演出？」表情充分顯示出要和張震合作的驚喜心情。而在主演群記憶力大考驗影片中，飾演翻譯的趙祐鎮重現了劇中一句中文台詞「就拿刀宰了你們」要大家猜意思，沒想到最後是柳演錫答對，並以標準的發音跟著說了一遍，展現優異的語言天賦；比賽最後一題成為關鍵加分題，而題目竟是「請問演員張震的哥哥叫什麼名字？」原本落後第一名朴海秀一分的河正宇答出「張翰」後因此逆轉勝獲得比賽冠軍。

《毒梟聖徒》共六集已在Netflix上線。