國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案因保密條款持續延燒，張今晚透過臉書表示，如今真相大白，誰說謊已非常清楚，綠營是否該說聲「拍謝」，這回讓他領教到民進黨追殺政敵的高超本領，更質疑從中央政府、民進黨、立院黨團再到參選人，各種無止盡抹黑，到底是為了什麼。

張善政指出，2周前爆出研究報告涉抄案，抹黑攻擊鋪天蓋地而來，讓他領教到民進黨為贏得選舉，不求真相、追殺政敵的高超本領。在契約中，他是歸屬乙方範圍的計畫主持人，與團隊成員均有保密義務，除非身為甲方的農委會同意，否則他們都不能公開研發成果。

張善政說，爭議爆發第一時間他不閃躲，當天直接透過電視節目說明，展現負責態度，並表示對此計畫在台灣農業電子化領域的貢獻有信心，但許多人仍覺得他說得不夠清楚，「現在真相大白，誰在說謊已經非常清楚」。

張善政認為，契約精神是法治社會基石，他作為曾經的企業經理人，瞭解契約的重要性，任何工作都要恪守職業道德，雖已是昔日往事，他也不能公開在宏碁工作時的業務細節，更質疑那群惡意攻擊他的綠營人士，難道只知道政治追殺、不懂企業運作、毫無契約精神？還是知法卻目中無法，甚至要他也將法條視為無物。

「所以這段時間，到底是誰在說謊？」張善政質疑，農委會說從沒有保密條款，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還酸是自創，從中央政府、民進黨、立法院黨團再到參選人，無止盡的抹黑，到底是為了什麼？見不到對桃園的願景、對政策的規畫與對鄉親的關懷，現在證明保密條款確實存在，「這些綠營人士是不是該說一聲拍謝？」

張善政強調，農委會才是手握計畫案、契約書等可否公開權利的一方，宏碁是乙方，包括宏碁公司、計畫主持人及團隊都不得對外透露任何內容。張坦蕩表示，一經農委會同意，他願闡述宏碁的受委託案對台灣農業電子化的貢獻，但身為最應該出面的主事機關農委會，為何不直接公開表態，出面說明清楚。