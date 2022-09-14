台中1名男子離婚後發現妻子小美（化名）於離婚前多次和小王發生性行為、傳送裸露照等，2人還曾互傳：「寶貝都弄小蝌蚪給我」、「都不讓我在上面咚茲咚茲」、「我想插插」、「喜歡看北鼻搖」等訊息，男子氣得要求小美和小王賠償80萬元，法官考量經濟收入等情況，判2人賠償18萬元。

根據判決書指出，台中1名男子與妻子小美於103年1月結婚，2人已在111年1月完成離婚登記，但他不滿妻子於婚姻持續時和小王發展婚外情，還互稱「寶貝」、「北鼻」、傳裸照、描述性行為之露骨對話及發生性行為等，他認為妻子與小王的行為已破壞夫妻生活之美滿，要求2人連帶賠償80萬元。

小美辯稱，他並沒有和小王發生性行為，與事實不符，她當時到台中友人家中過夜，為了節省車資所以才請小王來載，她並沒有和小王過夜且她傳給對方的照片均無露點，而小王未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

法官勘驗聊天紀錄後發現，2人曾外出過夜，且小美曾傳：「寶貝都弄小蝌蚪給我」、「都不讓我在上面咚茲咚茲」、「484我搖得你不喜歡」，小王則「我想插插」、「喜歡看北鼻搖，可是又好害羞喔」，小美也多次傳裸露上身，以左手遮住胸部及將上衣拉起，露出兩側胸部下緣等照，因此法官認定2人已逾越男女正常社交往來之分際，判2人賠償男子18萬元，可上訴。