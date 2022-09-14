地獄攝影師？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，繼廁所「偷窺」畫面後，又爆出美食照片盜圖爭議，被外界質疑競選團隊連拍照都不會嗎？陳時中今(14日)發表最新動態主張「遊戲與學習可以兼顧」，但圍著小孩拍照的政治人物都只露半張臉，被媒體人朱凱翔酸如果是婚攝拍的，估計已經被新人提告詐欺；他看了很久才發現右男是前副總統陳建仁，而最大亮點竟是陳時中的地中海禿，揶揄說：「我大阿中加分！加到爆！」

陳時中提出最新主張：「玩得多就動得多，讓大腦得到足夠刺激，也能幫助孩子們靜下心來，其實我小時候也是個愛玩的孩子，依然能兼顧課業。」他稱遊戲與學習可以兼顧，遊戲是推動學習的動力，希望以自身經驗，讓台北成為一座帶給孩子們歡笑的希望城市。

但阿中所附照片卻讓人看得滿頭問號，朱凱翔在他的臉書粉專「不演了新聞台」貼出陳時中粉專最新動態截圖，傻眼指出：「整張照片，沒有一個人看鏡頭。包括參選人在內，競選團隊沒有一個人有完整的臉。我看了很久，才分辨出右男是前副總統陳建仁，而最大亮點，是陳時中的地中海禿。」

「話說露半顆頭的是賴士葆嗎？」朱凱翔揶揄表示，「這風格真的太銷魂了！如果這是婚攝拍的，估計已經被新人提告詐欺，如果這是我家小編，我會跟他聊一下天份不能勉強，但對我大阿中來說，加分了！就是加分，加到爆。」

民眾黨新竹市長候選人高虹安競辦發言人徐千晴留言說：「你還認得出，人才！」網友也酸：「因為只有中間的小孩值得看與期待啊」、「阿中說他以前是個愛玩的孩子。我覺得他現在也是個愛玩的孩子，超愛玩的~」、「終於知道為什麼要『誤用圖片』了」、「半頭郎不是賴士葆，應該是鳥蛋餵到飽…那位！（網友回：劉耀仁）」、「難怪連吃個滷肉飯都要盜圖！這整個團隊是淘寶買的嗎？」、「穩了啦阿中，穩如泰山」。