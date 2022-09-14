高庚杓飾演神秘長期顧客。（愛爾達電視提供）

金宰永飾演大明星新客人。（愛爾達電視提供）

由朴敏英、高庚杓、金宰永主演的浪漫韓劇《月水金火木土》，劇名是韓文的週一、三、五與週二、四、六，講述為了實現完美的不婚主義，契約婚姻專家「崔尚恩」（朴敏英 飾）提供起假扮妻子的服務，與一三五的神秘長期顧客「鄭智鎬」（高庚杓 飾），以及二四六的大明星新客人「姜海鎮」（金宰永 飾）展開心動的隔日浪漫史。

朴敏英為演活這位萬能的「完美嬌妻」下足功夫，透露自己學習了4種語言和空中瑜伽，就連雙簧管和芭蕾舞課都不放過。除了新技能學不完外，提到在詮釋角色時是否有遇到難題，她則說：「在現實生活中沒有遇過『契約婚姻專家』，所以沒有人物參考範本，必須要靠想像和分析來創造這個角色，雖然在準備過程很辛苦，但現在能像尚恩一樣活潑，也變得很開朗，為我帶來了很好的效果」。

她這次也因戲穿了多次婚紗，也讓粉絲們好奇她是否因此對結婚產生憧憬，她直言：「我想在夏威夷舉行婚禮，而且要戶外婚禮。」隨後補充說自己非常喜歡旅行，是旅遊狂熱者，但有特地保留幾個地方，想等到蜜月旅行時再去，像是「聖托里尼」雖然有人說實際去過，反而覺得還好，但她目前仍將此地保留在蜜月清單中。

劇中朴敏英周旋在高庚杓和金宰永之間，三人的感情線發展也成為本劇一大看點，當被問到現實生活中更喜歡哪位男主角時，只見她害羞地表示，「好像在找老公的感覺，2位都是非常有魅力的角色，看劇的人一定會分成兩派，我的心應該也是這樣。如果說愛情能一分為二的話，那應該就是兩個都要吧，我好貪心」。

《月水金火木土》將於22日起，每週四、五在中華電信MOD＆Hami Video與韓國同步跟播。